గోవా ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ స్టార్ క్యాంపెయినర్లు వీరే; రంగంలోకి సోనియా గాంధీ; 30మందితో జాబితా

గోవాలో ఫిబ్రవరి 14 తారీఖు ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల ప్రచారానికి వ్యూహాత్మకంగా వెళుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, బిజెపి ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతూ ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఎన్నికల ప్రచార రంగంలోకి దిగింది. ఈ క్రమంలో ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ పలు నియోజకవర్గాల్లో పర్యటిస్తూ డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే క్రమంలో గోవాలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలోని 30-స్టార్ పార్టీ ప్రచారకుల జాబితాను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది.

Goa elections: గోవాలో ఫిరాయింపులపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో అభ్యర్థుల విధేయతా ప్రతిజ్ఞ అందుకే!!

Top leaders from the state like DK Shivakumar, Satish Jarkiholi, MB Patil, Mallikarjun Kharge, Siddaramaiah and several other noted politicians figure in the list of 30-star party campaigners headed by Sonia Gandhi for the Goa polls