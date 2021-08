India

oi-Madhu Kota

సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ట్విటర్ వ్యవహార శైలిపై కాంగ్రెస్ సహా ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. మోదీ చేతిలో బొమ్మలా ట్విటర్ పిట్ట తయారైందని మండిపడ్డాయి. రైతుల నిరసనలు, కరోనా విపత్తు నిర్వహణలో వైఫల్యం అంశాలపై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, విపక్షాలకు అనుకూలంగా వ్యవహరించిదని ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న ట్విటర్.. ఐటీ చట్టాల విషయంలో ఏకంగా కేంద్రంతో యుద్ధానికే దిగింది. అలాంటిదిప్పుడు రాహుల్ గాంధీ సహా వేలాది మంది కాంగ్రెస్ నేతల ట్విటర్ ఖతాలను బ్లాక్ చేయడం రచ్చకు దారితీసింది..

viral video:బయటివాళ్లతో ఎంపీలపై దాడి -సంచలన ట్విస్ట్ -టైమ్ లైన్, వీడియోతో మోదీ సర్కార్ ఎదురుదాడి

English summary

The Congress claimed on Thursday that the party's official Twitter account and more than 5,000 accounts of its state leaders and workers had been blocked by the microblogging site. The Congress party has come out in support of its leader Rahul Gandhi whose Twitter account was allegedly "locked" by the social media giant last week. Leading the support, his sister and Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra changed her profile photo and replaced it with a photo of Rahul Gandhi.