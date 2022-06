లక్షకు చేరువగా కరోనా యాక్టివ్ కేసులు.. మరో రెండు వ్యాక్సిన్ల అత్యవసరవినియోగానికి డీసీజీఐ అనుమతి

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల మధ్య ఊగిసలాట కొనసాగుతుంది. ఏది ఏమైనా దేశంలో 10వేలకు మించిన కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. తాజాగా గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 14,506 తాజా కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్న ఒక్కరోజే 30 మరణాలు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన డేటా తెలిపింది.

English summary

The current situation of corona active cases approaching one lakh is worrying. Recently 14,506 new cases of corona were reported. The DCGI approved the emergency use of two other vaccines.