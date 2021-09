తాజాగా 35వేలను దాటిన కొత్త కేసులు, 281 మరణాలు; టీకా డ్రైవ్ లో భారత్ రికార్డ్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి కేసులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. భారతదేశం శనివారం 35,662 కొత్త కోవిడ్ -19 కేసులను నివేదించింది. అంతకు ముందు రోజుతో పోలిస్తే కరోనా కేసులు పెరిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. రోజు రోజుకి కేసులు పెరుగుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో నమోదయిన మొత్తం కరోనా కేసులు 3.34 కోట్లకు చేరుకుంది. గత 24 గంటల్లో 281 మంది కరోనా మహమ్మారితో మరణించారు.

భారత్ లో మళ్ళీ భారీగా .. తాజాగా 34,403 కరోనా కేసులు, 320 మరణాలు, పండుగలపై కేంద్రం అలెర్ట్

English summary

Corona epidemic cases continue in India. India on Saturday reported 35,662 new Covid-19 cases. Corona cases appear to be on the rise compared to the day before. The increasing number of cases is a matter of concern. The total number of corona cases currently registered in India has reached 3.34 crore. In the last 24 hours, 281 people have died from the corona epidemic.