భారత్ లో కరోనా: రికవరీల కంటే కొత్త కేసులే ఎక్కువ; తాజాగా 28 వేలకు పైగా కేసులు, 260 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు నమోదు అవుతూనే ఉన్నాయి. అంతకు ముందు రోజు తో పోలిస్తే కొత్త కేసులు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 28,326 కొత్త కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది నిన్న గణాంకాల కంటే (29,616) 4.3 శాతం తక్కువగా ఉంది. మహమ్మారి ప్రారంభమైనప్పటి నుండి దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య 33.65 మిలియన్లకు చేరుకుంది. దేశం గత 24 గంటల్లో 260 మరణాలను నివేదించింది.

English summary

In the last 24 hours, 28,326 new corona cases were reported in India. The number of corona cases nationwide reached 33.65 million. The country has reported 260 deaths in the last 24 hours.