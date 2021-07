కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఇంకా ముగియలేదు .. కేంద్రం పదేపదే చెప్పటానికి కారణాలు ఇవే !!

India

Dr Veena Srinivas

భారత దేశంలో కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఇంకా కొనసాగుతుందని, కరోనా సెకండ్ వేవ్ ముగియలేదని ప్రభుత్వం పదే పదే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది. కరోనా కేసులు విపరీతంగా తగ్గుతున్నా, కరోనా క్షీణిస్తున్నా ఎందుకు ప్రభుత్వం పదేపదే కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఇంకా ముగియలేదు అని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది అంటే అందుకు కారణాలు లేకపోలేదు.

English summary

The government has repeatedly issued warnings that the corona second wave is still going on in India and that the corona second wave is not over.While the corona cases are declining drastically and the corona is declining, the government has repeatedly issued warnings that the corona second wave is not over yet, for no apparent reason.State governments' easing of sanctions, fears of the Delta Plus variant, and lack of corona control in all states and failure to complete vaccinations appear to be reasons for the government to issue a corona second wave warning.