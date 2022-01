యూపీ ఎన్నికలకు కరోనా టెర్రర్: అయోధ్య విజయ రథయాత్ర రద్దు; అఖిలేష్ యాదవ్ కీలకనిర్ణయం

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు విజృంభణ కొనసాగుతోంది. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ద్వారా కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నందున అయోధ్యలో జనవరి 9న జరగాల్సిన సమాజ్ వాదీ పార్టీ విజయ రథయాత్ర రద్దు చేస్తూ ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ సీఎం, సమాజ్ వాది పార్టీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సమాజ్ వాదీ పార్టీ చీఫ్ అఖిలేష్ యాదవ్ జనవరి 7 మరియు జనవరి 8 న ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గోండా, బస్తీలలో తన ఇతర ర్యాలీలను కూడా రద్దు చేసుకున్నారు.

English summary

Former Uttar Pradesh former CM and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has decided to cancel the Samajwadi Party's Vijaya Rath Yatra in Ayodhya on January 9 with the spread of the Omicron variant.