Corporate donations:విరాళాల్లో బీజేపీ హై.. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్, ఎన్సీపీ.. ఎంత అంటే

India

oi-Shashidhar S

రాజకీయ పార్టీలకు కార్పొరేట్ డొనేషన్స్ సహజమే.. అయితే అవీ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయనే అంశం ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది. అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రీ ఫార్మ్స్ రాజకీయ పార్టీలకు వచ్చిన విరాళాల వివరాలను వెల్లడించింది. 2019-2020లో రాజకీయ పార్టీలు కార్పొరేట్ డొనేషన్ల కింద రూ.920 కోట్లను పొందాయని పేర్కొంది. వీరిలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఎన్సీపీ, సీపీఎం ఉన్నాయి. అయితే బీజేపీ కార్పొరేట్ డొనేషన్ ఎక్కువ పొందింది. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్, ఎన్సీపీ ఉన్నాయి.

English summary

political parties in 2019-2020 received over ₹920 crore in the form of corporate donations, according to a report by the Association for Democratic Reforms.