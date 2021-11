యావత్ దేశం మీ వెంటే ఉంది.. షారుక్ ఖాన్, గౌరీ ఖాన్ లకు రాహుల్ గాంధీ లేఖ

India

ముంబై క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసులో మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించిన ఆరోపణలపై ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉన్న సమయంలో ఆర్యన్ ఖాన్ తండ్రి షారుఖ్ ఖాన్ కు అనేక మంది సినీ ప్రముఖుల నుండి మరియు మహారాష్ట్ర అధికార శివసేన పార్టీ నుండి మరియు నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (NCP) నుండి మద్దతు లభించింది. కావాలని బీజేపీ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో కు వెనకుండి ఇదంతా నడిపిస్తుందన్న ఆందోళన వ్యక్తం అయ్యింది. పలువురు రాజకీయ నాయకులు, సినీ ప్రముఖులు ఇదంతా కావాలని చేస్తున్న కుట్రగా అభివర్ణించారు.

ఆర్యన్ ఖాన్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్: లంచం డీల్ జరిగింది; సమీర్ వాంఖడే పాత్రపై సామ్ డిసౌజా సంచలనం



English summary

Rahul Gandhi wrote letter to shah rukh khan and gauri khan, saying he was ‘sorry’ that they had to go through all the difficulties. He added in the letter: “No child deserves to be treated like this.”