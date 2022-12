India

oi-Chekkilla Srinivas

సోషల్ మీడియాలో తమ వీడియోలు వైరల్ కావాలని చాలా మంది చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో వారు చేసే కొన్ని సహాసాలు వారి ప్రాణాలకు మీదికి తెస్తున్నాయి. తాజాగా దేశంలోనే అత్యధిక ఆదాయం అర్జిస్తున్న యూట్యూబర్‌ పాము పట్టుకుని వీడియో తీస్తున్న క్రమంలో పాము కాటుకు గురయ్యాడు. ప్రస్తుతం అతను ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

English summary

Recently, a YouTuber who is earning the highest income in the country got bitten by a snake while making a video while holding a snake. He is currently undergoing treatment in the hospital.