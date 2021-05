Cyclone Tauktae:కేరళ పై మరోసారి తుఫాను పంజా..స్వర్గసీమకు ముప్పు- తిరుపతిపై ప్రభావం

National

oi-Kannaiah

తిరువనంతపురం: కేరళ పై ప్రకృతి పగబట్టిందా.. అంటే ఔననే అనిపిస్తుంది. ఎంతో పచ్చగా ఉండే కేరళ స్వర్గ సీమపై వరుస తుఫాన్లు పంజా విసురుతున్నాయి. ఇప్పటికే కరోనాతో ఆరాష్ట్రం కళ తప్పగా... తుఫాన్లు అక్కడ జలప్రళయాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. దీంతో కేరళలో ప్రజలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. తాజాగా కేరళపై తౌక్తా తుఫాను పంజా విసురుతోంది.

#CycloneTauktae Update 1 Deep depression 240 Nm NW off Kochi on 14th evening very likely to intensify into a cyclonic storm Tauktae by 15th morning #IndianNavy ships, aircraft, helicopters, diving and disaster relief teams standby... (1/2) @SpokespersonMoD @DefenceMinIndia pic.twitter.com/mJRLb9fgyk

Kerala: Heavy rain continues in several parts of the state, visuals from Malappuram district. Red Alert today in the district. pic.twitter.com/wPdEYL70ek

English summary

While the Southwest monsoon may take two more weeks to set in, heavy rain triggered by a depression in the Arabian Sea lashed the state for the second day on Friday, inundating several low-lying areas and causing widespread destruction.