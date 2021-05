తాక్టే తుఫాను బీభత్సం: 410 మందితో సముద్రంలో కొట్టుకుపోయిన నౌకలు, వరదనీటిలో ముంబై

National

oi-Rajashekhar Garrepally

ముంబై: దేశంలో ఇప్పటికే కరోనా మహమ్మారి విరుచుకుపడుతుంటే.. ఇప్పుడు తైక్టే తుఫాను రూపంలో మరో విపత్తు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. అతిభీకరంగా మారిన తుఫాను ప్రస్తుతం గుజరాత్ రాష్ట్రం వైపు వేగంగా పయనిస్తోంది. ముంబై తీరంలో సముద్రంలో భారీ అలలు బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. తీరంలోని పలు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి.

This is how #Cyclone creates havoc in sea, this video of @IndiaCoastGuard ship in rescue mission of a commercial vessel which was flooded leading to without propulsion & power-failure, early morning today in Arabian Sea off #Karnataka #CycloneTauktae pic.twitter.com/ovTAd2mYra

English summary

Indian Navy has dispatched ships to rescue two barges with 410 persons on board, which have gone adrift off the Mumbai coast due to Cyclone Tauktae. Barge 'P305' with 273 personnel on board is adrift off Heera Oil Fields in Bombay High area.