కరోనా ప్రమాదకర దశలో ఉన్నాం,100 దేశాల్లో డెల్టా వేరియంట్ .. తక్షణ కర్తవ్యం ఇదే : డబ్ల్యూహెచ్ఓ

కరోనా మహమ్మారి యొక్క చాలా ప్రమాదకరమైన దశలో ప్రపంచం ఉందని డబ్ల్యూహెచ్వో చీఫ్ డాక్టర్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం డెల్టా వేరియంట్ దాదాపు 100 దేశాలలో వ్యాప్తి చెందుతుందని పేర్కొన్న ఆయన, భారతదేశంలో పుట్టిన డెల్టా వేరియంట్ కరోనా మహమ్మారి యొక్క అత్యంత ఆధిపత్య వేరియంట్ గా మారిందని వెల్లడించారు. మిగతా వేరియంట్ల కంటే అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఈ వేరియంట్ అభివృద్ధి చెందుతుందని డబ్ల్యూహెచ్వో చీఫ్ స్పష్టం చేశారు.

English summary

The Director-General of the WHO said world is in “a very dangerous period” of the Covid-19 pandemic after the contagious Delta variant was found in nearly 100 countries. Suggesting that vaccination would effectively end the acute phase of the pandemic.