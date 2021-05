రెండో డోసు విరామం పెరిగితే రెట్టింపు సమర్థతతో వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుంది: తాజా అధ్యయనాలు

National

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: కరోనా మహమ్మారి దేశంలో సెకండ్ వేవ్‌లో మరింత వేగంగా వ్యాపిస్తున్న తరుణంలో కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ఒక్కటే మార్గమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. భారత్ లాంటి అత్యధిక జనాభా గల దేశంలో వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియ పూర్తిగా కావాలంటే చాలానే సమయం తీసుకుంటుంది. దేశంలో అర్హులందరికీ వ్యాక్సిన్ వేసేందుకు సుమారు మూడు నెలలకుపైనే టైమ్ పడుతుందని సీరమ్ సీఈవో అదార్ పూనావాల ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే.

English summary

Faced with a limited supply of shots and anxious populations waiting their turn, more countries are turning to an initially controversial strategy that’s now been vindicated by scientific studies: doubling or tripling the intervals between the first and second Covid vaccine dose.