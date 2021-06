చిక్కుల్లో ఢిల్లీ సర్కార్: అవసరం కంటే 4 రెట్లు అదనంగా, ఆక్సిజన్ వాడకంపై ఆడిట్ లో షాకింగ్ విషయాలు

India

కరోనా మహమ్మారి తీవ్రంగా విజృంభిస్తున్న సెకండ్ వేవ్ సమయంలో సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన ఆక్సిజన్ ఆడిట్ కమిటీ ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అవసరమైన దానికంటే నాలుగు రెట్లు అదనంగా ఆక్సిజన్ ను కోరిందని తేల్చింది. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కోవిడ్ సంక్షోభం గరిష్టంగా ఉన్న సమయంలో నగరానికి ఆక్సిజన్ అవసరాన్ని నాలుగు రెట్లు పెంచిందని సుప్రీంకోర్టు ప్యానెల్ తన మధ్యంతర నివేదికలో పేర్కొంది. ఇక ఈ నివేదిక ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని చిక్కుల్లో పడేస్తుందని అర్ధం అవుతుంది.

The Supreme Court-appointed oxygen audit committee has said Delhi government asked for four times more oxygen than what was required during the second wave. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal govt went into oxygen row.