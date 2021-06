కొత్త తంటా : ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లో డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ .. ఈ వేరియంట్ ప్రభావంపై ఆందోళన

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి యొక్క సెకండ్ వేవ్ తో భారతదేశం పోరాడుతూనే ఉంది. ఇదే సమయంలో డెల్టా వేరియంట్ కొత్తరకం డెల్టా ప్లస్ భారతదేశంలోని మూడు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటివరకు వ్యాప్తి చెందినట్లుగా తెలుస్తోంది. డెల్టా ప్లస్‌ను 'AY.1' వేరియంట్ లేదా B.1.617.2.1 అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది కోవిడ్ -19 యొక్క అత్యంత ప్రమాదకరమైన వేరియంట్‌గా పరిగణించబడుతుంది. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర, కేరళ మరియు మధ్యప్రదేశ్ మూడు రాష్ట్రాలు దేశంలో డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ కేసులను నివేదిస్తున్నాయి.

English summary

As India continues to fight the second wave of the coronavirus disease (Covid-19) pandemic, it is also struggling to control the increasing spread of the Delta variant, which has further mutated as Delta plus.Three states - Maharashtra, Kerala and Madhya Pradesh - are reporting cases of the delta plus variant in the country.