డేంజర్ బెల్స్ : 96 దేశాల్లో డెల్టా వేరియంట్, రానున్న రోజుల్లో మరింత ఉధృతి : డబ్ల్యూహెచ్ఓ

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి యొక్క డెల్టా వేరియంట్, కనీసం 96 దేశాలలో గుర్తించబడిందని, ఇది ఇప్పటివరకు గుర్తించిన వేరియంట్లలో అత్యంత వ్యాప్తి చేయగల వేరియంట్ అని రానున్న రోజుల్లో ఈ వేరియంట్ మరింత వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది . వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోని వారిలో ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని ఇప్పటికే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చీఫ్ టెడ్రోస్ అధనామ్ ఘెబ్రేయేసస్ హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం డెల్టా వేరియంట్ గురించి చాలా ఆందోళన ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పేర్కొంది.

English summary

The number of countries where the Delta variant of SARS-CoV-2 has been detected is now nearing 100 which indicates that this variant will become the dominant one in the coming months, the World Health Organization has said. The variant, which was first found in India, has now been detected in 96 countries, according to WHO.