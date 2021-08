ఆల్ఫా వంటి వేరియంట్ ల కంటే డెల్టా వేరియంట్ ఎక్కువ వేగంగా వ్యాప్తి ; స్టడీస్ చెప్తున్న కారణాలివే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం డెల్టా వేరియంట్ విషయంలో భయాందోళనకు గురవుతోంది. తాజాగా డెల్టా వేరియంట్ యొక్క ఉత్పరివర్తన డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ మరింత విజృంభిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక ఈ క్రమంలో కోవిడ్ -19 యొక్క డెల్టా వేరియంట్ వ్యాప్తిపై జీవశాస్త్ర ప్రాతిపదికన అధ్యయనం జరుగుతోంది. అనేక కొత్త అధ్యయనాలు డెల్టా వేరియంట్లో జరిగిన కీలక ఉత్పరివర్తనలు వ్యాక్సిన్‌ల ప్రభావాన్ని తగ్గించాయని, అంతేకాకుండా కరోనా మహమ్మారి ప్రారంభదశలో కరోనా రోగుల్లో అధికంగా తీవ్రతను చూపించాయని కనుగొన్నారు. వేగవంతమైన వ్యాప్తికి ఆజ్యం పోసే ప్రధాన కారణాలపై ప్రస్తుతం ఇంకా అధ్యయనం జరుగుతోంది.

English summary

The delta variant distribution of Covid-19 is being studied on a biological basis. Several new studies have found that key mutations in the delta variant have reduced the effectiveness of vaccines, as well as increased severity in corona patients in the early stages of the corona epidemic. The main causes of the rapid spread are still being studied.