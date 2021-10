ఇదెక్కడి తాళిబొట్టు: అర్ధనగ్నంగా మోడల్స్..

న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమ బెంగాల్‌కు ప్రఖ్యాత సెలెబ్రిటీ డిజైనర్ సబ్యసాచి ముఖర్జీ రూపొందించిన ఓ మంగళసూత్రం డిజైన్‌కు సంబంధించిన పబ్లిసిటీ ఫొటోలు.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసి పడేస్తోన్నాయి. ఆయనపై తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీశాయి. ఈ ఫొటోలు భారత సంప్రదాయాన్ని మంటగలిపేలా ఉందంటూ ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి. ఈ మంగళసూత్రాన్ని ధరించిన మోడల్స్‌‌ అర్ధనగ్నంగా కనిపించడం మరింత చిచ్చు పెట్టినట్టయింది. వాటిని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలనే డిమాండ్ ఊపందుకుంది.

డిజైనర్ సబ్యసాచి ముఖర్జీ.. ఇంటిమేట్ ఫైనల్ జ్యువెలరీ పేరుతో ఈ మంగళ సూత్రాన్ని డిజైన్ చేశారు. వాటిని ధరించిన మోడల్స్‌తో కూడిన ఫొటోలను తన అధికారిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. అలా పోస్ట్ చేసిన వెంటనే దీనిపై నెటిజన్ల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎదురైంది. రాయల్ బెంగాల్ మంగళసూత్రను ధరించిన సేమ్ సెక్స్, హెటెరో సెక్సువల్ కపుల్స్ ఈ మంగళ సూత్రాన్ని ధరించిన ఫొటోలను పోస్ట్ చేశారాయన. అనుకున్నదొక్కటి..అయినదొక్కటిగా తయారైంది సబ్యసాచి పరిస్థితి.

ఈ మంగళసూత్రాన్ని సమర్థించే వారి కంటే వ్యతిరేకించే నెటిజన్లే వందల సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఇలాంటి అర్ధనగ్న ఫొటోలను పోస్ట్ చేయడం వల్ల సమాజానికి ఎలాంటి సందేశాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నారంటూ నెటిజన్లు ప్రశ్నల వర్షాన్ని కురిపిస్తోన్నారు. భారతీయ సంస్కృతిని, హిందూ సంప్రదాయాన్ని అవమానించినట్లుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. సబ్యసాచి ఈ ఫొటోల ద్వారా ఏం చెప్పదలచుకున్నారో అర్థం కావట్లేదని మండిపడుతున్నారు.

Really sabyasachi??

What's wrong with u these days,

Who sell Mangalsutra like this.

If u have guts sell burkha, tabij in this manners??

Stop Hindu discremation #Sabyasachi pic.twitter.com/KL2DiqDIAI — Kanan Shah (@KananShah_) October 27, 2021

Bizarre #Sabyasachi. He just gave an open invitation for getting himself trolled big time 😅 ! The ad agencies are going overboard to hurt public sentiments …get additional publicity for the product by creating some kind of controversy! This is the plan..ppl ! Don’t succumb ! — Wg Cdr Gitika Jasrotia (R) 🇮🇳 (@gitika9) October 28, 2021

So the latest target of the Hindutva hate brigade is designer #Sabyasachi & his eponymous #brand..!



They have zeroed in on one in a series of ads for a new jewellery line & are apoplectic about it..



Because if it wasn’t for this ad, they’d have totally shopped #Sabyasachi...🙄 — Roopali Srivastava (@RoopaliSriv) October 28, 2021

Mangalsutra looks like this #Sabyasachi



It's not a random piece of fashion jewellery, it indicates the love and commitment the husband and wife have towards each other. pic.twitter.com/HB3r4Aa4A4 — Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) October 27, 2021

అసలు వీటిని డిజైన్ చేసింది సబ్యసాచేనా? అనే అనుమానాలను సైతం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హిందు సంప్రదాయంలో సాగే వివాహాలను కించపరిచేలా ఈ ఫొటోలు, అడ్వర్టయిజ్‌మెంట్ ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయని నెటిజన్లు అభ్యంతాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన అడ్వర్టయిజ్‌మెంట్ పబ్లిసిటీ కోసమే సబ్యసాచి ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్‌ను అనుసరిస్తున్నాడనే వారు లేకపోలేదు. ప్రజల అటెన్షన్‌ను వీటి వైపు మళ్లించడానికి హిందుత్వాన్ని కించపరిచే ప్రయత్నం చేశారని అంటున్నారు.

