విమాన ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్: ఇంకో నెల వెయిటింగ్: ఆ నిషేధం మళ్లీ పొడిగింపు

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ సెకెండ్ వేవ్, ప్రమాదకరమైన డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ వ్యాప్తి చెందుతోన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని భారత్‌.. అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులను రద్దు చేసింది. నాలుగైదు నెలలుగా ఈ రద్దు కొనసాగుతూ వస్తోంది. దేశంలో రోజువారీ కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిషేధాన్ని ఎత్తి వేస్తుందని ఆశించిన సగటు ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. తేరుకోలేని విధంగా హైఓల్టేజ్ షాక్ ఇచ్చింది.

English summary

The DGCA has extended the ban on international scheduled commercial passenger flights to and from India, which was scheduled to end on August 31. The ban is now extended till September 30.