కరోనాలో డేంజర్ గేమ్: డాక్టర్లు వర్సెస్ రాందేవ్ -జూన్ 1న బ్లాక్ డే -దేశవ్యాప్తంగా రోడ్లపైకి వైద్యులు

oi-Madhu Kota

కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ వ్యాప్తి తీవ్రంగా కొనసాగుతూ, వ్యాక్సిన్ల కొరత ఆందోళనకరంగా మారి, మూడో వేవ్ తలెత్తనుందనే హెచ్చరికల నడుమ దేశంలో ప్రమాదకర రాజకీయ క్రీడ కీలక మలుపు తిరిగింది. అల్లోపతి వైద్యాన్ని, వ్యాక్సిన్ల సామర్థ్యాన్ని తీవ్రంగా అవమానిస్తూ ప్రముఖ యోగా గురు రాందేవ్ బాబా చేస్తోన్న వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను నిరసిస్తూ డాక్టర్లు రోడ్డెక్కనున్నారు..

English summary

A doctors' association has given a call for nationwide protest against the remarks made by yoga guru Baba Ramdev. The Federation of resident doctors' association (FORDA) issued a release in which it said that June 1 will be observed as 'Black Day'. Indian Medical Association (IMA) also calls for nationwide protest on Jun 1 over Ramdev's allopathy remarks.