Doubt: భార్య గర్బవతి, కడుపులో బిడ్డకు తండ్రి నేనా ? లేక ?, భార్యను సుత్తితో కొట్టి చంపేసి భర్త ఏం చేశాడంటే!

మీరట్/ ఉత్తరప్రదేశ్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కొంతకాలం క్రితం వరకు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. కిరాణా షాపు నిర్వహిస్తూ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. భర్త షాపులో లేని సమయంలో అతని భార్య షాపులో వ్యాపారం చేస్తోంది. కిరాణా షాపుకు వచ్చి వెలుతున్న కొందరు యువకులు భార్యతో చనువుగా మాట్లాడుతున్నారు. తన భార్య షాపుకు వచ్చే కుర్రాలతో చనువుగా ఉంటోందని గమనించిన భర్త ఆమె మీద అనుమానం పెంచుకున్నాడు.

భార్య మీద అనుమానంతో రగిలిపోతున్న సమయంలో అతని భార్య గర్బవతి అయ్యింది. నా భార్య కడుపులో ఉన్న బిడ్డను తండ్రి నేనా ? లేక ? అంటూ ఇంకా అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య ప్రతి నిత్యం గొడవలు జరిగాయి. రాత్రి భోజనం చేసి భార్యతో సంతోషంగా ఉన్నట్లు నటించిన భర్త నిద్రపోయాడు. అర్దరాత్రి దాటిన తరువాత సుత్తి తీసుకుని భార్య తల నుజ్జునుజ్జు చేసి చంపేసిన తరువాత వెంటనే భర్త కూడా ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

Doubt: A man allegedly killed his five-month pregnant wife by hitting her with a hammer and then hanged himself to death at his home under Lisari Gate police station of Meerut district in Uttar Pradesh.