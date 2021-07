మళ్ళీ కవ్వింపు చర్యలకు దిగుతున్న డ్రాగన్ కంట్రీ .. భారత భూభాగంలో చైనా గుడారాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంపై చైనా కుట్రలకు తెగబడుతూనే ఉంది. డ్రాగన్ కంట్రీ ఇంకా కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతూనే ఉంది. ఒకపక్క కోర్ కమాండర్ స్థాయి భేటీకి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్న వేళ చైనా మరో దురాక్రమణలకు పాల్పడింది.తూర్పు లడఖ్‌లోని డెమ్‌చోక్‌లోని చార్డింగ్ నాలా దగ్గర భారత భూభాగంలో చైనీయులు గుడారాలు నిర్మించినట్లు సీనియర్ అధికారులు తెలిపారు. ఈ గుడారాలను ఆక్రమించిన ప్రజలు చైనా ప్రజలు గా అధికారులు పేర్కొన్నారు. భారతదేశం వారిని తిరిగి వెళ్ళమని అడుగుతున్నప్పటికీ, వారు అక్కడి నుండి ఖాళీ చేయకుండా, అక్కడే ఉన్నట్లుగా అధికారులు చెబుతున్నారు.

English summary

The Chinese have erected tents on the Indian side of the Charding Nala in Demchok in eastern Ladakh, senior government officials said. The officials described the people occupying these tents as “so-called civilians”, and said that even though India has been asking them to go back, “their presence remains”.