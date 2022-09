పాకిస్థాన్ నుండి భారత్ కు డ్రగ్స్ బోట్; 200కోట్ల విలువచేసే హెరాయిన్ సీజ్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంపై పాకిస్తాన్ కుట్రలు చేస్తూనే ఉంది. భారతదేశంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించడానికి పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులను భారతదేశంలోకి పంపే ప్రయత్నం చేయడమే కాకుండా పాకిస్తాన్ నుంచి భారీగా మాదకద్రవ్యాలను భారత్లోకి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మాదక ద్రవ్యాలతో భారత జలాల్లోకి ప్రవేశించిన పాకిస్తాన్ బోటును గుజరాత్ తీరం జకావ్ నుంచి 33 నాటికల్ మైలు వద్ద కోస్ట్ గార్డు అధికారులు పట్టుకున్నారు.

English summary

The Coast Guard and Anti-Terrorist Squad seized heroin worth 200 crores off the coast of Gujarat while the drug boat was coming from Pakistan to India.