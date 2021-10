drugs case: మళ్ళీ ఎన్సీబీ విచారణకు అనన్య పాండే; అనుమానాస్పద ఆర్ధిక లావాదేవీలతో కేసులో కొత్త కోణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ చుట్టూనే కాదు, బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్య పాండే చుట్టూ కూడా ఉచ్చు బిగుసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తుంది. అనన్య పాండే ఇంటిపై దాడి చేసి, ఆమె లాప్ ట్యాప్ ను రెండు మొబైల్స్ ను సీజ్ చేసిన అధికారులు ఇప్పటికి రెండుసార్లు ఆమెను విచారించారు. గురువారం అనన్య పాండే ఇంటి పై దాడి చేసిన రోజు విచారణ జరపడమే కాకుండా, శుక్రవారంనాడు కూడా అనన్య పాండేను ఎన్సీబీ అధికారులు నాలుగు గంటల పాటు విచారించారు. మళ్ళీ మరోమారు విచారణకు రావాల్సిందిగా సమన్లు జారీ చేశారు.

English summary

Bollywood beauty Ananya Pandey will be questioned again by the NCB on Monday in connection with the Aryan Khan drug case. New angles are emerging in the case in the wake of the NCB questioning suspicious financial transactions.