drugs case: ఆర్యన్ ఖాన్ కు బొంబాయి హైకోర్టులో రెండోరోజు నో బెయిల్ ; విచారణ రేపటికి వాయిదా!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

బాలీవుడ్ బాద్ షా షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ కు బెయిల్ మంజూరు చేయాలని బొంబాయి హైకోర్టులో ఆర్యన్ ఖాన్ తరపున లాయర్లు కేసు వాదిస్తున్నారు. మంగళవారం ప్రారంభమైన ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ పిటిషన్ విచారణ బుధవారం నాడు కూడా హోరాహోరీగా కొనసాగింది. కోర్టు గురువారం కూడా విచారణ కొనసాగించనున్న నేపథ్యంలో, బుధవారం నాడు కూడా ఆర్యన్ ఖాన్ కు బెయిల్ లభించలేదు. జైలు జీవితం నుండి ఆర్యన్ కు ఉపశమనం రాలేదు.

English summary

Bail was not granted even on Wednesday in the Bombay High Court hearing on the bail petition of Aryan Khan in drugs case. Additional Solicitor General Anil Singh will answer thursday on behalf of the NCB. The trial was adjourned till tomorrow.