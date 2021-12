జమ్మూ కాశ్మీర్ పూంచ్ జిల్లాలో లష్కరే తోయిబాకు చెందిన టాప్ ఉగ్రవాది అబూజరార్ హతం

India

oi-Dr Veena Srinivas

జమ్మూకాశ్మీర్లో లష్కరే తోయిబాకు చెందిన టాప్ ఉగ్రవాది అబూ జరార్ ను భద్రతా దళాలు అంతమొందించారు. మంగళవారం జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని పూంచ్ జిల్లాలో భద్రతా బలగాలతో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో లష్కరే తోయిబా (ఎల్‌ఈటీ)కి చెందిన పాకిస్థానీ అగ్రశ్రేణి ఉగ్రవాది హతమయ్యాడని అధికారులు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతంలో అతడికి సహకరించిన మరో ఉగ్రవాదిని పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వారు తెలిపారు.

English summary

Abu Zarar, a top Lashkar-e-Taiba Terrorist in Jammu and Kashmir, has been killed by security forces. A top LeT Pakistani militant was killed in an encounter with security forces in Jammu and Kashmir's Poonch district on Tuesday, officials said