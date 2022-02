EX lover: ప్రియుడికి ముందే ?, నర్సుకు షాక్, ఆసుపత్రిలో ప్రియురాలిని కాల్చి చంపిన వార్డు బాయ్!

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/బెంగళూరు: ఒకే ఆసుపత్రిలో పని చేస్తున్న నర్సుతో ఓ వ్యక్తికి పరిచయం అయ్యింది. నర్సుతో ఆ యువకుడు చనువు పెంచుకున్నాడు. ఆసుపత్రిలో పని పూర్తి అయిన తరువాత ఇద్దరు బయట తిరగడం మొదలుపెట్టాడు. నర్సును ఆ యువకుడు అతని బైక్ లో బయట తిప్పుతూ పానీపూరీలు, టిఫిన్ లు, ఐస్ క్రీమ్ లు తింటూ కొంతకాలం గడిపాడు. యువతితో సన్నిహితంగా ఉంటున్న ఆ యువకుడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నాడు. ఆసుపత్రిలో వార్డ్ బాయ్ గా పని చేస్తున్న యువకుడితో నీ తిరుగుడు ఏంది అంటూ సాటి నర్సులు బుద్దిమాటలు చెబుతున్నా ఆ అమ్మాయి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.

అయితే వార్డ్ బాయ్ అసలు మ్యాటర్ తెలుసుకున్న నర్సు షాక్ అయ్యింది. వార్డ్ బాయ్ కి ఇంతకు ముందే పెళ్లి అయ్యిందని, భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారని, ఇంతకాలం తనతో తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేసి నన్ను మోసం చేశాడని తెలుసుకున్న నర్సు రగిలిపోయింది. వార్డ్ బాయ్ ని దూరం పెట్టిన నర్సు ఇంట్లో చూసిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్దం అయ్యింది. ఇప్పటికే ఆ నర్సు పెళ్లి నిశ్చితార్థం జరిగిపోయి పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్ అయ్యింది. ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన తనకు కాబోయే భర్తతో బర్త్ డే చేసుకోవాలని ఆ నర్సు కొత్త బట్టలు తీసుకుంది.

ఇంతలో వార్డ్ బాయ్ తనకు దక్కని నర్సు ఎవ్వరికి దక్కకూడదని, ఆమెను చంపేయాలని స్కెచ్ వేశాడు. రివాల్వర్ తీసుకున్న వార్డ్ బాయ్ నేరుగా వెళ్లి మాజీ ప్రియురాలి మీద రివాల్వర్ తో కాల్పులు జరిపి చంపేశాడు. నర్సును హత్య చేసిన చోట రివాల్వర్ విసిరేసి వెళ్లిపోయిన వార్డ్ బాయ్ పోలీసులకు ముందు లొంగిపోయాడు. త్వరలో పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన నర్సు మాజీ ప్రియుడి చేతిలో హత్యకు గురికావడంతో ఆసుపత్రిలోని సిబ్బంది హడలిపోయారు.

English summary

EX lover: A 26-year-old nurse was shot dead by a ward boy, who had been stalking her, in the intensive care unit (ICU) of the district hospital in Madhya Pradesh.