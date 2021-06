షాకింగ్ : కోవిడ్ నుంచి కోలుకన్నాక బ్లాక్ ఫంగస్... ముగ్గురు చిన్నారుల కళ్లు తొలగింపు...

India

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా గుప్పిట్లో నుంచి దేశం ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతోంది. సెకండ్ వేవ్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టడంతో జనాల్లో భయాందోళన తొలగిపోతోంది. కానీ బ్లాక్ ఫంగస్ రూపంలో మరో సవాల్ ఎదురవుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు పెరుగుతుండటం... కొందరిలో లక్షణాలు తీవ్రమై కంటిచూపును కోల్పోతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా ముంబైకి చెందిన ముగ్గురు చిన్నారులు బ్లాక్ ఫంగస్(మ్యుకోర్‌మైకోసిస్) బారినపడి కళ్లను కోల్పోయారు.

English summary

In a shocking incident, three children infected with Black Fungus or Mucormycosis had to lose an eye each. The three children, 4, 6, and 14 years old, were operated upon at two different hospitals in Mumbai. Mucormycosis or Black Fungus cases in children are a worrying sign say, doctors.