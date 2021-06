కరోనా బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేయలేం, పరిహారం చెల్లించలేం: రాసిచ్చిన మోడీ సర్కార్

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ సెకెండ్ వేవ్ తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో మనకు తెలిసు. వేలాది మంది ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నారు. ఆక్సిజన్ అందక, ఆసుపత్రుల్లో పడకలు చాలక మృత్యువాత పడ్డారు. ఒక దశలో రోజువారీ కరోనా మరణాల సంఖ్య నాలుగు వేలకు పైగా నమోదయ్యాయి. నాలుగు లక్షలకు పైగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా 3,86,713 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. ఇది ఇక్కడితో ఆగేలా కూడా కనిపించట్లేదు. మరిన్ని మరణాలు నమోదు కావనడానికి గ్యారంటీ లేదు. కరోనా మరణాల సంఖ్య తగ్గిందే తప్ప.. పూర్తిగా స్తంభించిపోలేదు.

English summary

Families of Covid victims cannot be paid compensation as it applies to natural disasters only, the government told the Supreme Court, adding that states cannot afford to pay Rs 4 lakh to every victim.