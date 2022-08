Google Mapsను గుడ్డిగా నమ్మొద్దు బాస్...కేరళలో ఓ కుటుంబానికి ఏం జరిగిందంటే..?

India

oi-Shashidhar S

ఇప్పుడు అంతా టెక్నాలజీ.. గమ్య స్థానానికి వెళ్లేందుకు మొబైల్ ఓపెన్ చేయడం.. గూగుల్ మ్యాప్స్ తెరచి డెస్టినేషన్ టైప్ చేయడం జరుగుతుంది. అదీ రైట్ అంటే రైట్.. లెప్ట్ అంటే లెప్ట్ వెళ్లక తప్పని పరిస్థితి.. అయితే కొన్నిసార్లు తప్పిదాలు కూడా జరుగుతాయి. కేరళలో ఓ ఫ్యామిలీకి ఇలాంటి చేదు అనుభవం ఎదురయ్యింది. వారు ఏకంగా కెనాల్‌లో పడిపోయారు. వెంటనే స్థానికులు స్పందించారు కాబట్టి సరిపోయింది.. లేదంటే పెద్ద ప్రమాదమే జరిగేది.

English summary

family of four had rescued after their car plunged into canal in Kerala. driver had been following directions from Google Maps which led their vehicle straight into the water