నల్ల చట్టాల విషయంలో రైతు మనస్తాపం .. సింగూ బోర్డర్ లో చెట్టుకు ఉరేసుకొని రైతు ఆత్మహత్య

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో, ఢిల్లీ సరిహద్దు ప్రాంతాలైన తిక్రీ, ఘాజీపూర్, సింగూలలో అన్నదాతల ఆందోళన కొనసాగుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 3 వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని గత సంవత్సర కాలంగా రైతుల ఉద్యమం కొనసాగుతున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం సాగు చట్టాల రద్దును వ్యతిరేకిస్తోంది. ఒక పక్క రైతుల ఆందోళనలు ఉదృతం చేయాలని భావిస్తున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఓ రైతు సింగ్ ఆందోళన స్థలం వద్ద ఓ చెట్టుకు శవంగా వేలాడుతూ కనిపించడం ఆందోళన చేస్తున్న రైతులకు తీవ్ర ఆవేదన కలిగించింది.

రైతుల ఉద్యమం ఉధృతమైనా, హింసాత్మకంగా మారినా సరే .. సాగు చట్టాలపై కేంద్రం తీరులో నో చేంజ్; వాట్ నెక్స్ట్ !!

The farmer was offended by the black laws and committed suicide. Gurpreet Singh, a farmer, committed suicide by hanging himself from a tree in Singhu Border, police said.