రైతుల ఉద్యమం: అత్యంత హింసాత్మక ఘటనలుగా నిలిచినా ఎర్రకోట హింసాకాండ, లఖింపూర్ ఖేరీ ఘటన

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో అన్నదాతలు సాగించిన పోరాటంలో అనేక విషాదకర ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. కేంద్రం తీసుకు వచ్చిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయడం కోసం రైతును సాగించిన పోరాటంలో, ఏడాదిపాటు సాగిన ఉద్యమంలో అత్యంత విషాదకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఉద్యమంలో 700మంది రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలు ఘటనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. రిపబ్లిక్ డే రోజు ఢిల్లీలో ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన హింసాత్మక ఘటన, లఖింపూర్ ఖేరి ఘటన అలాంటివి.

తీవ్రమైన చలిలో న్యూ ఇయర్ తొలిరోజు కూడా రైతుల నిరసన .. ఆ రెండు డిమాండ్లపై వెనక్కి తగ్గేది లేదన్న అన్నదాతలు

The farmers protest finally paid off. The Center has agreed to repeal the cultivation laws. The year-long farmers' movement left 700 dead and the tragedy over, while the Red Fort violence and the Lakhimpur Kheri incident were the most violent.