పండుగలకు ఉల్లి కొనాలంటే కష్టమే : ధర రెట్టింపు తప్పదంటూ : క్రిసిల్ హెచ్చరిక..!!

ఉల్లి వినియోగించని ఇల్లు లేదు. పెరిగిన ఉల్లి ధరలు ప్రభుత్వాలనే మార్చేసాయి. ఎన్నో సార్లు దేశ వ్యాప్తంగా ఉల్లి ధరల పెంపు ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ఇప్పుడు తాజాగా మరో సారి ఉల్లి ధరల పెంపు తప్పదనే హెచ్చరికలు వినిపిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షాల ఎఫెక్ట్ మరి కొద్ది రోజుల్లో పెరుగతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఉల్లి రేటు రెట్టింపు కావడం ఖాయమంటూ ప్రముఖ మార్కెట్‌ రీసెర్చ్‌ సంస్థ క్రిసిల్‌ హెచ్చరించింది. దేశ వ్యాప్తంగా ప్రతీ నెలా దాదాపుగా 13 లక్షల టన్నుల ఉల్లి వినియోగం ఉంటుందని అంచనా.

As per Crisil report Onion rate may rise coming days in the period of dashara to Diwali. Dure heavy rains in many states and no rains in Nasik effcted onion production. Crisil alerts govt to control artificial crisis in onion market.