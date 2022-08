Optical Illusion: ఈ ఫొటోను పరిశీలనగా చూడండి.. ఏం కనిపిస్తుందో చెప్పండి..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ పరీక్షలు వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి- భౌతిక, శారీరక ఉంటాయి. ఈ పరీక్షల్లో ప్రతి ఒక్కటి మీ వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలను గుర్తించగలదు. అందుకే మీ కోసం ఓ ఫొటో తీసుకొచ్చాం. దీంతో మీకు పరీక్ష పెట్టబోతున్నాం.

ఈ ఫొటో చిన్న నలుపు, తెలుపు చిన్న చతురస్రాలు సర్కిల్‌లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీ పిని ఏమిటంటే.. చిత్రంలో సర్కిల్‌ల సంఖ్యను కనుగొనడం, అలాగే చతురస్రాల సంఖ్య కనుగొనడం. మీరు ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తారో మీకు అంత మంచి పరిశీలన నైపుణ్యం ఉన్నట్లు. ఇక్కెందుకు ఆలస్యం వెంటనే చెప్పేయండి.

English summary

Find out how many circles and how many squares are there in the photo given below.