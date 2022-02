India

oi-Kolli Venkata Kishore

మేఘాలయలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారీ షాక్ తగిలింది. తమ పార్టీకి మిగిలిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు హస్తానికి హ్యాండిచ్చారు. మరో ఏడాదిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ సమయంలో కాంగెస్ పార్టీ దాదాపు ఖాళీ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 21 స్థానాల్లో గెలుపొందగా.. నేడు ఒక్కరు కూడా మిగలేదు.. అందరూ ప్రత్యర్థుల పార్టీలో చేరిపోయాయి.

గత ఏడాది నవంబర్‌లో 12 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు టీఎంసీలో చేరారు. తాజాగా ఆపార్టీలో మిగిలిన ఉన్న ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా పార్టీకి ఉద్వాసన పలికారు. బీజేపీ భాగస్వామిగా ఉన్న అధికార మేఘాలయ డెమోక్రటిక్ అలయెన్స్‌లో చేరారు. ఈమేరకు మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ కె. సంగ్మాను కలిశారు. తామంతా కూటమిగా ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు లేఖను సీఎంకు సమర్పించారు. వీరి కూటమికి సీఎం కాన్రాడ్ కె. సంగ్మా సాదరస్వాగతం పలికారు.

MLAs decided to support this govt, I welcome them. Joining of Congress MLAs will not affect the relationship with our coalition partners. They've (MLAs) given a letter of support right now, they're also part of the Congress party: Meghalaya CM Conrad Sangma https://t.co/O6BcehRwde pic.twitter.com/1ERDFEUJ1P