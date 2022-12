ఫోర్బ్స్ 2022 జాబితా: వరుసగా నాలుగోసారి శక్తివంతమైన మహిళగా నిర్మలా సీతారామన్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

2022 సంవత్సరానికి గాను ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన మహిళల జాబితాను ఫోర్బ్స్ విడుదల చేసింది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ వరుసగా నాలుగో సారి అరుదైన గౌరవాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఫోర్బ్స్ విడుదల చేసిన ప్రపంచంలోని 100 మంది అత్యంత శక్తివంతమైన మహిళల జాబితాలో నిర్మల సీతారామన్ మరోమారు చోటు సంపాదించారు.

English summary

Forbes has released a list of the most powerful women in the world for the year 2022. Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman took the position of 36. Nirmala Sitharaman has topped the Forbes list for the fourth time in a row.