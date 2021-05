ఆర్థిక నేరస్తుడు మేహుల్ చోక్సి మిస్సింగ్: సముద్ర తీరంలో కనిపించిన కారు

National

ముంబై: బ్యాంకులకు వేల కోట్ల రూపాయల మేర మోసగించి, దేశం వదిలి పారిపోయిన ఆర్థిక నేరస్తుడు మేహుల్ చోక్సీ.. అనుమానాస్పద స్థితిలో అదృశ్యం అయ్యారు. ఆయన కనిపించట్లేదంటూ కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయాన్ని మేహుల్ చోక్సీ తరఫు న్యాయవాది విజయ్ అగర్వాల్ ధృవీకరించారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయినప్పటికీ- ఆయన ఆచూకీ తెలియరాలేదు. ప్రఖ్యాత పర్యాటక ప్రదేశం జాలీ హార్బర్ సమీపంలో ఆయన కారు మాత్రమే వారికి కనిపించింది. ఆ కారు ఆయనదేనని కుటుంబ సభ్యులు నిర్ధారించారు.

English summary

Fugitive diamantaire Mehul Choksi, who is wanted by the Central Bureau of Investigation (CBI) and Enforcement Directorate (ED), has gone missing in Antigua and Barbuda.