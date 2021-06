కరోనా చికిత్సలో కీలక మలుపు? -Monoclonal antibody therapyతో గంటల్లోనే సత్పలితాలు

India

oi-Madhu Kota

కొవిడ్ చికిత్సకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఎన్నెన్నో మార్పులు జరిగాయి. మొదట్లో వాడిన ప్లాస్మా థెరపీ పనికిరాదని, హైడ్రోక్లోరోక్విన్ కూడా పనిచేయదని.. ఇలా నెలకోవిధంగా కేంద్రం, ఐసీఎంఆర్ ప్రకటనలు చేస్తూ వస్తున్నది. ఈ క్రమంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి వ్యాక్సిన్ మాత్రమే వజ్రాయుధమనే భావనకు అందరూ వచ్చారు. అయితే, ఢిల్లీ డాక్టర్లు మాత్రం ఓ థెరపీని కొవిడ్ చికిత్సలో గేమ్ ఛేంజర్ గా భావిస్తున్నారు. దాంతో గంటల్లోనే సత్ఫలితాలు వస్తుండటం అందరిలో ఆశలు పెంచుతోంది. వివరాలివి..

Doctors at Sir Ganga Ram Hospital in New Delhi have successfully treated patients suffering from Covid-19 using monoclonal antibody therapy. The two patients who were administered the REGCov2, designed to produce resistance against the SARS-CoV-2, were discharged within 12 hours of being given the doses. Monoclonal antibodies are identical copies of an antibody that targets one specific antigen. This treatment has previously been used in treating deadly pathogens like Ebola and HIV. The REGCov2 is developed by Regeneron which is conducting the phase-3 Covid-19 prevention trials.