ప్రపంచ సంపన్నుల టాప్10 జాబితా నుండి గౌతమ్ అదానీ ఔట్.. ప్రస్తుతం ఆయన స్థానమిదే!!

ప్రపంచ సంపన్నుల జాబితా టాప్ 10 నుండి గౌతమ్ అదానీ నిష్క్రమించారు. భారతీయ పారిశ్రామిక దిగ్గజం గౌతమ్ అదానీ గ్రూప్ కు చెందిన అత్యధిక షేర్ల కంపెనీలు వరుసగా మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో భారీగా పతనం కావడంతో ఆయన సంపద భారీగా ఆవిరి

India

oi-Dr Veena Srinivas

నిన్న మొన్నటి వరకు బ్లూమ్ బెర్గ్ బిలియనీర్ల జాబితాలో టాప్ టెన్ లో స్థానం దక్కించుకున్న అదానీ గ్రూప్ అధినేత గౌతమ్ అదానీ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని టాప్ టెన్ సంపన్నులు జాబితా నుండి నిష్క్రమించారు. భారతీయ పారిశ్రామిక దిగ్గజం గౌతమ్ అదానీ గ్రూప్ కు చెందిన అత్యధిక షేర్ల కంపెనీలు వరుసగా మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలో భారీగా పతనం కావడంతో ఊహించని విధంగా ఆయన సంపద ఆవిరి అయిపోయింది.

English summary

Gautam Adani has dropped out of Bloomberg's top 10 list of the world's richest people. His wealth evaporated as the shares of Adani's companies plummeted. With this, he fell to the 11th position.