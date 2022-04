viral video:వామ్మో,, రెప్పపాటులో దూసుకొచ్చిన పాము.. ఎగిరి గంతేసిన యువతి..

India

oi-Shashidhar S

అసలే వేసవి.. ఆపై ఉక్కపోత.. దీంతో కాస్త సమయం దొరికితే చాలు బయట ఉండడానికి జనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అవును చల్లగాలికి గడిపేందుకు ఇష్టపడతారు. సో అలా ఉండే సమయంలో జాగ్రత్తగా మెలగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే పాములు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలా ఓ పాము వచ్చింది. దీంతో సదరు యువతి ఎగిరి గంతేసింది. వీడియో కూడా భయానకంగానే ఉంది.

English summary

video shows a woman sitting at the front door of the house. She suddenly witnesses a snake going straight inside. She panics and jumps the other way.