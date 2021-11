Gilr: పెళ్లి చేసుకుంటానని అమ్మాయితో ?, మూడు నెలలు జైల్లో, బెయిల్ మీద వస్తే కత్తులతో ?, సీసీటీవీల్లో !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ కోయంబత్తూరు: సొంతంగా సూపర్ మార్కెట్ నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి అతని స్టోర్ లో కొందరు అమ్మాయిలను సేల్స్ గర్ల్స్ గా పెట్టుకున్నాడు. సూపర్ మార్కెట్ లో పని చేస్తున్న యువతితో అతను చాలా చనువుగా ఉన్నాడు. కూతురు వయసు ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించిన అతను ఆమెతో మూడు నెలలుగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. కొన్ని నెలల క్రితం అమ్మాయికి మాయమాటలు చెప్పి అతను లేపుకుపోయాడని అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు కేసు పెట్టారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సూపర్ మార్కెట్ యజమాని మీద ఫోక్స్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపించారు. మూడు నెలలు జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి నాలుగు రోజుల ముందు బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చాడు. రాత్రి సూపర్ మార్కెట్ లో వ్యాపారం ముగించుకున్న వ్యక్తి ఇంటికి వెలుతున్న సమయంలో కత్తులతో అతని మీద దాడి చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Gilr: 48 years old man who was in bail stabbed by unknown in Coimbatore as he gives sexual assault to 17 years old girl.