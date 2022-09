Girlfriend: భర్త లేడు, ఇద్దరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మిడ్ నైట్ ఒకరు హత్య, ఒకడు ?, ప్రియురాలు ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ కడలూరు: ఇద్దరు యువకులు చాలాకాలంగా స్నేహితులు. ఇద్దరు డ్రైవర్లు కావడంతో నిత్యం కలుస్తున్నారు. చాలా సంవత్సరాల నుంచి స్నేహితులు అయిన యువకుల మద్య ఇటీవల గొడవలు మొదలైనాయి. సాటి స్నేహితులు ఇప్పటికే ఇద్దరి మద్య రాజీలు చేశారు. రాత్రి స్నేహితులు నిర్జనప్రదేశంలో లిక్కర్ పార్టీ చేసుకున్నారు. ఆ సందర్బంలో ఓ యువకుడు హత్యకు గురైనాడు. యువకుడి హత్యతో అతని బంధువులు ఆందోళనకు దిగడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. యువకుడి హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడితో పాటు కొందరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇదే యువకుడి హత్యకు కేసుతో లింక్ ఉన్న ఓ మహిళ విషం తాగేసి బస్ స్టాండ్ లో కుప్పకూలిపోవడంతో అసలు మ్యాటర్ బయటకు వచ్చింది..

Sadist: భార్య కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి ప్రైవేట్ పార్ట్ లో ఫెవికిక్ వేసిన భర్త, మ్యాటర్ తెలిసి షాక్, వీడు మొగుడే

English summary

Girlfriend: While the auto driver was brutally murdered near Cuddalore in Kallagadal case, Kallagadali, who was wanted by the police, tried to commit suicide by drinking poison in Villupuram.