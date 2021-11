Girlfriend: ప్రియురాలి పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్, నడిరోడ్డులో బట్టలు చింపేసి ఐదుసార్లు కాల్చి చంపేశాడు !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ బరేలి: చిన్నప్పటి కలిసి చదువుకుంటున్న యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యి ఏకాంతంగా ఇంతకాలం తిరిగారు. చాలాకాలం నుంచి ప్రేమికులు కలిసి తిరుగుతున్న విషయం ఇరు కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసింది. రానురాను యువతి ఆమె ప్రియుడికి దూరం అవుతూ వచ్చింది. తరువాత యువతికి వేరే యువకుడితో పెళ్లి ఫిక్స్ అయ్యింది. ఇప్పటికే పెళ్లి ఏర్పాట్లు పూర్తి అయ్యాయి. యువతి ఆమె సోదరుడితో కలిసి షాపింగ్ కు వెళ్లి కావలసిన వస్తువులు అన్ని తీసుకుని ఇంటికి బయలుదేరింది. మార్గం మద్యలో ప్రియుడు ఆమెను అడ్డగించాడు. ప్రియురాలిని, ఆమె అన్నను కిందకు తోసేసి ఆమె బట్టలు మొత్తం చింపేసి పాయింట్ బ్లాక్ రేంజ్ లో ఆమెను స్పాట్ లో కాల్చి చంపేయడం కలకలం రేపింది. యువతిని కాపాడటానికి ఆమె సోదరుడు అనేక ప్రయత్నాలు చేసి విఫలం అయ్యాడు. ప్రియురాలిని రివాల్వర్ తో కాల్చి చంపేసిన ప్రియుడు ఊరంతా తిరిగేసి తరువాత పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి బుద్దిగా రివాల్వర్ పోలీసులకు ఇచ్చేసి లొంగిపోయాడు.

English summary

Girlfriend: A 19-year-old girl in Bareilly, Uttar Pradesh, was allegedly murdered by her ex-boyfriend on Monday night. The incident took place when the girl was on her way home with her elder brother on a bike.