Prestige: పణజి కింగ్ మేకర్ ఎవరు ?, మోదీ హవానా, పారికర్ వారసత్వమా ?, చావు బతుకుల సమస్య !

India

oi-Mallikarjuna

గోవా/ న్యూఢిల్లీ: ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు పూర్తి కావడంతో ఆ ఐదు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి ఎవరు వస్తారా ? అనే ఉత్కంఠ మొదలైయ్యింది. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఐదు రాష్ట్రాల్లో మేమే అధికారంలోకి వస్తామని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ తో పాటు ఆ రాష్ట్రాల్లోని ప్రాంతీయ పార్టీలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఓటరు మహానుభావులు ఎవరిని కరుణించారు, ఎవరు విజయం సాధిస్తారు అనే విషయం ఈనెల 10వ తేదీన వెలుగు చూడనుంది.

అయితే శనివారం రాత్రి ఐదు రాష్ట్రాల ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. 2017లో గోవా శాసన సభ ఎన్నికల్లో మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ చిన్న తప్పు చేసి ఐదు సంవత్సరాలు అధికారానికి దూరం అయ్యింది. అయితే ఇప్పుడు గోవాలో బీజేపీకి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఇతర పార్టీలకు చెందిన ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు విజయం సాధిస్తారు, గోవా ఓటర్లు ఎవరిని కరుణించారు అంటూ ఎగ్జిట్ పోల్స్ విడుదల అయ్యాయి. గోవాలో 40 నియోజక వర్గాల్లో 39 శాసన సభ ఎన్నికల ఫలితాలు ఒక ఎత్తు అయితే పణజి శాసన సభ నియోజక వర్గం ఒక ఎత్తుగా మారింది. మార్చి 10వ తేదీన పణజి రారాజు ఎవరు అనే విషయం తేలిపోనుంది. మోదీ హవాతో పణజిలో బీజేపీ అభ్యర్థి గెలుస్తారా ?, గోవా మాజీ సీఎం మనోహర్ పారికర్ వారసుడిగా ఆయన కుమారుడు ఉత్పల్ పారికర్ హీరో అవుతాడా ? అనే విషయం వేచి చూడాలి.

English summary

Goa Assembly Elections 2022: Now Atanasio Monserrate has joined the BJP and denied ticket to Manohar Parrikar's son Utpal Parrikar from Panaji who decided to leave the party and fight as independent. They are locked in contest with AAP's Valmiki Naik, INC's Elvis Gomes and RGP's Rajesh Redkar.