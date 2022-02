Goa elections: ఒంటరిపోరులో ప్రతిపక్షాలు.. గోవాలో అధికార బీజేపీకి చెక్ పెట్టగలవా? ఇంట్రెస్టింగ్ డిబేట్

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవాలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఆసక్తికరంగా మారనున్నాయి. గోవాలో అధికారంలో ఉన్న ప్రధాన పార్టీ అయిన బీజేపీతో తలపడటానికి ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపు తున్నాయి. గోవాలో అధికార బీజేపీ ఓడించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ, అలాగే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, మమతా బెనర్జీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా గోవా ఎన్నికలలో బిజెపిని టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎవరికి వారే అన్నట్టుగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్న నేపథ్యంలో బిజెపిని ఓడించడం సాధ్యమవుతుందా అన్న చర్చ స్థానికంగా జరుగుతుంది.

Goa elections: గోవాలో ఫిరాయింపులపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో అభ్యర్థుల విధేయతా ప్రతిజ్ఞ అందుకే!!

English summary

Oppositions in Goa are fighting individually .. Can they put a check on the ruling BJP in Goa? There is an interesting discussion going on in Goa.