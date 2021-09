GOA Polls: ఆప్ గెలిస్తే ..నిరుద్యోగులకు 3 వేలు భృతి, లోకల్ కోటా; విద్యుత్ పైన కేజ్రీవాల్ ఎన్నికల హామీలు !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

వచ్చే ఏడాది గోవాలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చీఫ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గోవాలో నిరుద్యోగులకు, నిరుద్యోగ భృతి 3000 రూపాయలు ఇస్తామని, స్థానికులకు ప్రైవేటు రంగ ఉద్యోగాలలో 80 శాతం కోటా ఇస్తామని ఆసక్తికర ప్రకటన చేశారు. గోవా ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్న కారణంగా ఆప్ అధినేత ఈ రోజు హామీల వర్షం కురిపించారు. ఈరోజు పనాజీలో మాట్లాడిన ఢిల్లీ సీఎం, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గోవాలో తమ పార్టీ పోటీలో ఉండనున్న నేపథ్యంలో తాము అధికారంలోకి వస్తే ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

English summary

Aam Aadmi party chief Arvind Kejriwal promises goa people for the upcoming goa elections. Announced unemployment allowance of ₹ 3,000 and 80 per cent quota for locals, fires on ruling BJP and assurances to the goa people over development.