డయాబెటిస్ వ్యాధిగ్రస్తులకు గుడ్ న్యూస్... ఈ పని చేస్తే షుగర్ రివర్స్, ఐసీఎంఆర్ అధ్యయనం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుతం సమాజంలో డయాబెటిస్ బారిన పడి జీవితాంతం మందులు వాడాలని బాధపడుతున్నవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. అయితే టైప్ 2 డయాబెటిస్ బారిన పడినవారు మధుమేహం నుంచి పూర్తిగా బయటపడవచ్చునని భారతీయ వైద్య పరిశోధన సంస్థ డయాబెటిస్ పై చేపట్టిన తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. తీసుకునే ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్లను సగం శాతానికిపైగా తగ్గించుకోవడం, అదే సమయంలో ప్రొటీన్ల శాతాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా షుగర్ వ్యాధి శాశ్వతంగా దూరం చేసుకోవచ్చని ఐసీఎంఆర్ ఇండియా పేర్కొంది.

English summary

ICMR study gives good news for diabetes patients. An ICMR study concluded that sugar can be reversed by reducing carbohydrates in the diet by more than half and increasing proteins.