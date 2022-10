గూగుల్ క్రోమ్ వాడేవారికి హ్యాకర్ల ప్రమాదం ఉందన్న అట్లాస్ వీపీఎన్; సేఫ్టీ విషయంలో వార్నింగ్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉపయోగించే వెబ్ బ్రౌజర్ గూగుల్ క్రోమ్. అయితే సేఫ్టీ విషయంలో గూగుల్ క్రోమ్ చాలా వెనుకబడి ఉందని తాజాగా అట్లాస్ వీపీఎన్ వెల్లడించింది. మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, సఫారీ, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ లతో పోలిస్తే గూగుల్ క్రోమ్ సేఫ్టీ అత్యంత తక్కువ ఉందని అట్లాస్ వీపీఎన్ తెలిపింది.

English summary

Google Chrome users are at risk of hackers, Atlas VPN has given a warning in terms of safety. Atlas VPN suggests to update Google Chrome from the old version to the latest version.