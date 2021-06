Kerala Island: కొత్త దీవి కలకలం -Google Maps చూపిస్తున్నది నిజమేనా? -Kochi తీరంలో ఏం జరిగింది?

India

oi-Madhu Kota

కేరళ హైకోర్టు పరిధిలోకి వచ్చే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన లక్షద్వీప్ లో స్థానిక బీజేపీ పాలకులు తెచ్చిన కొత్త చట్టాలపై రచ్చ జరుగుతుండం, ఈ విషయంలో విమర్శలు చేసిన సినీ నటి ఆయేషా సుల్తానాపై ప్రభుత్వం ఏకంగా దేశద్రోహం కేసు పెట్టం, ఆమెకు కేరళ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడం తదితర పరిణామాలు తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడా వివాదంతో సంబంధంలేని మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయంతో ఆ ప్రాంతాలు మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచాయి. కేరళ తీరం నుంచి అరేబియా సముద్రలోగల లక్ష ద్వీప్ దీవులకు మధ్య దూరం సుమారు 500 కిలోమీటర్లు. కాగా, కేరళలోని కొచ్చి తీరం నుంచి కేవలం 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఓ దీవి ఉన్నట్లు వెల్లడికావడం సర్వత్రా ఉత్కంఠ రేపుతున్నది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలివి..

English summary

Is it an island near the coast of Kerala? A new bean-like structure in the water near India’s west coast off Kerala has surprised many after it showed up on Google Maps. The island-like structure was, however, not spotted in the Arabian Sea, reported The News Minute, which quoted officials of Kerala University of Fisheries and Ocean Studies (KUFOS). The experts will now probe if the new phenomenon is an underwater structure that has gone unnoticed till date. The new revelation on Google Maps has baffled many, including experts, after Chellanam Karshika Tourism Development Society wrote a letter to KUFOS, media reported.